Pd, Margiotta: finalmente parola fine a ipotesi governo con M5s -2

Roma, 3 mag. - "Siamo pronti - prosegue - a sederci intorno a un tavolo per discutere la modifica delle regole del gioco ma non siamo disposti in alcun modo a fare da stampella a chi ha vinto le elezioni e oggi si mostra incapace di gestire questa fase politica e di assumersi le responsabilità che derivano dall'aver conquistato il maggior numero di voti. E neanche si può pensare che il Pd, nonostante la sconfitta, tradisca la sua ragion d'essere che è la sua vocazione maggioritaria".

"Se, come credo - conclude Margiotta - siamo tutti d'accordo sulla possibilità di agevolare la formazione di un governo che si impegni a varare le necessarie riforme costituzionali non potranno certamente essere i nostri ego a dividerci. Sono convinto, dunque, che il documento Guerini con il mandato al reggente fino all'assemblea sia la strada giusta per ritrovare l'unità del partito e uscire da una discussione autoreferenziale che i nostri elettori non comprenderebbero".