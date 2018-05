Pd, Margiotta: finalmente parola fine a ipotesi governo con M5s

Roma, 3 mag. - "Finalmente oggi si mette la parola fine ad ogni ipotesi di trattativa per la formazione di un governo politico con il M5S. E'del tutto evidente, infatti, che non esistano le condizioni politiche, culturali, programmatiche per sostenere la nascita di questo esecutivo. Una posizione, tra l'altro, largamente prevalente tra i nostri elettori". Lo sostiene in una nota il senatore del Pd e membro della Direzione nazionale, Salvatore Margiotta.

"A dividerci profondamente - aggiunge - non sono semplicemente gli insulti e le contumelie che abbiamo ricevuto negli ultimi anni o la loro aberrante concezione della democrazia che prevede che un parlamentare firmi un contratto con una SRL per esercitare il mandato, come peraltro sostenuto da Matteo Renzi. E neppure il fatto che pur di andare al governo sarebbero stati disposti ad accordarsi con forze diametralmente opposte. Ciò che realmente impedisce un accordo è la totale incompatibilità dei programmi dall'economia alle infrastrutture, dalla giustizia al lavoro, dalla scuola al welfare".

