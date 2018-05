Roma, 3 mag. - La direzione Pd deve votare un "mandato pieno" a Maurizio Martina per permettergli di gestire il Pd durante le prossime consultazioni al Quirinale. Lo ha detto Dario Franceschini, secondo quanto si apprende, parlando alla direzione Pd: "Penso che da questa direzione deve uscire un voto unitario per dare fiducia e un mandato pieno a Martina per gestire questa crisi e le prossime consultazioni".