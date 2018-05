Fbi ha intercettato una telefonata tra Cohen e la Casa Bianca

New York, 3 mag. - La polizia federale americana ha registrato almeno una telefonata tra una linea associata a Michael Cohen, l'avvocato di Donald Trump, e la Casa Bianca. Lo scrive Nbc News citando fonti anonime. Non è chiaro per quanto tempo le intercettazioni sono state autorizzate, ma sono state fatte nelle settimane che hanno portato alle perquisizioni degli uffici e della casa di Cohen. L'avvocato è sotto indagine per aver pagato 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per non rivelare di aver avuto una presunta notte di sesso con Donald Trump nel 2006.

Proprio oggi Rudolph Giuliani, che sta lavorando per conto del presidente americano, ha detto che Trump ha rimborsato il denaro pagato da Cohen a Daniels, smentendo quanto detto in precedenza dal presidente.