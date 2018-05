Iraq, presidente parlamento chiede la grazia per ex ministro Saddam

Baghdad, 3 mag. - Il presidente del parlamento iracheno ha chiesto oggi alle più alte cariche dello Stato di concedere la grazia all'ex ministro della Difesa di Saddam Hussein per motivi di salute.

Il generale Sultan Hashim Ahmad, 74 anni, è stato condannato a morte nel 2007, ma il consiglio presidenziale non ha finora ratificato la sentenza. In una lettera visionata dalla France presse, Salim al-Juburi ha chiesto al presidente Fuad Masum, al premier Haider al-Abadi e alle massime autorità giudiziarie del Paese "una grazia eccezionale" in vista del mese sacro del Ramadan. (Segue)