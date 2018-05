Comune Milano, M5s: mai più gettoni presenza senza la presenza

Milano, 3 mag. - "Tra i malcelati borbottii di esponenti della Lega, di Forza Italia e persino di qualche lista civica, oggi, nell'ambito della discussione della modifica del regolamento, abbiamo portato una grande innovazione culturale. Il comune di Milano non vedrà mai più - come accaduto in questi anni - consiglieri presenti solo pochi minuti in aula, che incassano il gettone di presenza. Mai più gettoni di presenza senza la presenza. Lo ha affermato, in una nota, il capogruppo M5S Gianluca Corrado.

"Grazie al nostro emendamento, oggi approvato - ha proseguito Corrado - tutti quei consiglieri che non saranno presenti per almeno la metà della seduta non matureranno più il diritto ad incassare il gettone. Ci auguriamo che tutte le forze politiche, invece di lamentarsi per ogni piccolo privilegio che gli viene sottratto, imparino a rispettare le persone e il lavoro e a evitare in futuro atteggiamenti eticamente inaccettabili come quelli troppo spesso posti in essere".