Milano, Palmeri: Bando su periferie giochino mediatico

Milano, 3 mag. - "Regione Lombardia dovrà prevedere nella propria programmazione il rafforzamento degli interventi nelle aree urbane particolarmente critiche, con esplicito riferimento a quelle dove insistono insediamenti di edilizia residenziale pubblica. La città di Milano è per prima interessata perché nelle periferie aumenta il disagio e la soluzione non può essere certo quella dei giochini mediatici come il bando comunale 'Bando alle periferie', ma interventi strutturali che riqualifichino. Essendo stata ed essendo la Sinistra molto carente in questo, si nasconde dietro la foglia di fico di un'attività risibile, illusoria e debole". Lo ha detto Manfredi Palmeri, consigliere Regionale liberale e Capogruppo di Energie PER l'Italia in Regione Lombardia.

"La riqualificazione - ha aggiunto Palmeri - delle periferie passa necessariamente attraverso non solo interventi specifici ma veri e propri ripensamenti della presenza dell'edilizia residenziale pubblica e va sostenuta una programmazione a livello urbanistico e a livello edilizio. Regione Lombardia, anche per compensare l'azione molto debole del Comune a guida Sinistra, dovrà incrementare la propria azione non solo in termini diretti ma anche individuando ulteriori strumenti legislativi che abbiano questo particolare focus. Il numero di cittadini lombardia coinvolti è di diverse centinaia di migliaia, prevalentemente a Milano".