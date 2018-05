Renzi: sostenere governo Di Maio o Salvini è tradire elettori

Roma, 3 mag. - Un appoggio Pd ad un governo Di Maio o Salvini sarebbe un tradimento degli elettori Pd. Lo ribadisce Matteo Renzi in una intervista a 'Piazzapulita' che andrà in onda questa sera su La7 e che è stata registrata martedì scorso. "Non ho chiuso a doppia mandata", dice Renzi. "Anzi. Io ho detto un ragionamento diverso. Ho detto una cosa che pensano praticamente tutti. E cioè che è giustissimo fare il confronto, fare ogni tipo di dialogo con chiunque, a maggior ragione coi cinque stelle. Nel caso dei 5 stelle secondo a me va bene addirittura fare il confronto in streaming e mi sembra anche una idea carina. Però l'idea di tradire il mandato dei cittadini, degli elettori, e fare un governo con la guida di Salvini da un lato, o quella di Di Maio dall'altro, boh... Secondo me sarebbe una cosa che nessuno dei nostri capirebbe".

Renzi aggiunge: "Io penso una cosa molto semplice. Noi abbiamo preso il 18% dei voti. Quindi non abbiamo vinto. Anzi, hanno vinto gli altri in modo molto chiaro. Sono capaci di governare? Lo facciano. E noi dobbiamo essere molto tranquilli. Dobbiamo non avere il tono che hanno avuto i 5 stelle contro di noi quando eravamo al governo o Salvini che diceva 'avete le mani sporche di sangue', gli altri dicevano: 'mafiosi, corrotti'. Dobbiamo essere rispettosi. Chi sarà il presidente del consiglio potrà contare sul nostro rispetto istituzionale ma non sul nostro voto".

"Io - conclude - penso che quello che il Pd debba fare lo hanno deciso i cittadini e lo hanno deciso gli elettori del Pd. Se lei mi trova dei cittadini che hanno votato Pd che sono felici e contenti di farsi governare con una maggioranza guidata da Luigi Di Maio me li presenti".