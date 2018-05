Orlando: ultima chiamata, vera unità o vita Pd a rischio

Roma, 3 mag. - Per il Pd "è l'ultima chiamata: o l'unanimità è vera o con un doppio timone rischiamo di imbarcare tantissima acqua. Se tutti siamo convinti di un mandato pieno a Maurizio Martina alziamo la mano, ma se non siamo convinti discutiamo un giorno in più ma decidiamo un assetto che ci consenta di affrontare la sfida della vita per il Pd. Perchè peggio di tutto è la reticenza". Lo ha detto Andrea Orlando, nel suo intervento alla direzione del Pd.

"Io - ha ricordato - sono stato non entusiasta, ho sostenuto la scelta della reggenza di Maurizio mettendo in guardia rispetto a una possibilità: attenzione che non si rimetta in moto il meccanismo maoista di sparare sul quartier generale. E' successo puntualmente".

Per Orlando "siamo senza una linea politica con la quale affrontare le elezioni e interloquire con le altre forze politiche".