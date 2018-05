Incontro di Alfano con l'omologo della Repubblica Dominicana

Roma, 3 mag. - L'Italia è interessata ad approfondire la collaborazione con la Repubblica Dominicana "sia sul piano economico, soprattutto nel settore dell`energia e delle risorse idriche, sia nel settore della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata". E' quanto ha detto il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, al termine dell`incontro avuto oggi con l'omologo della Repubblica Dominicana, Miguel Octavio Vargas Maldonado.

"È stato un colloquio molto costruttivo quello con il collega Vargas Maldonado, in occasione della sua presenza a Roma per la riunione, di alto livello, organizzata all`Istituto Italo-Latinoamericano sull`istituzione del Foro di dialogo tra l`Italia e il Sistema di Integrazione Centro Americana (SICA), di cui la Repubblica Dominicana esercita attualmente la Presidenza - ha detto Alfano, stando a quanto si legge in una nota della Farnesina - i rapporti tra l`Italia e la Repubblica Dominicana sono storicamente molto solidi e fondati su un dialogo politico proficuo. E' con grande convinzione che ho disposto la riapertura dell`ambasciata a Santo Domingo nel febbraio dello scorso anno".

"In questo contesto - ha rimarcato Alfano - siamo molto interessati ad approfondire la nostra collaborazione sia sul piano economico, soprattutto nel settore dell`energia e delle risorse idriche, sia nel settore della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata".