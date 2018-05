Roma, 3 mag. - Matteo Renzi trova incomprensibili le polemiche per la sua intervista a Fabio Fazio. L'ex segretario Pd lo ha detto in una intervista a 'Piazzapulita' che andrà in onda questa sera su La7 e che è stata registrata martedì scorso. Quando gli è stato fatto notare che le sue parole rischiano di delegittimare il segretario reggente Maurizio Martina, Renzi ha risposto: "Ma perché? Io davvero francamente non capisco tutte queste polemiche", ha detto l'ex premier.