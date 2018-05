Laser cinesi contro piloti americani nei cieli di Gibuti

Roma, 3 mag. - Militari cinesi della base di Gibuti, nell'Africa orientale, stanno usando laser contro i velivoli militari americani della vicina base Usa, attività che ha portato al ferimento lieve di due piloti, facendo scattare una formale protesta diplomatica di Washington contro Pechino. E' quanto hanno riferito due funzionari militari alla Cnn, secondo cui il governo è stato costretto ad avvisare i piloti "perchè siano prudenti quando volano su determinate zone a Gibuti". Un avviso "emesso a causa di laser indirizzati verso aerei statunitensi in un ridotto numero di occasioni che si sono verificate nelle scorse settimane". Le stesse fonti hanno precisato che il dipartimento di Stato ha presentato formale protesta diplomatica con Pechino perchè metta fine a tale attività.

Secondo osservatori militari cinesi citati dal South China Morning Post, i laser potrebbero essere stati usati per tenere lontano gli uccelli dalla pista di atterraggio o per disturbare eventuali droni spia, piuttosto che per colpite piloti stranieri. "Le basi cinese e americana a Gibuti sono tanto vicine che uno può disturbare l'altro se le due parti non hanno un appropriato sistema di comunicazione", ha detto Zhou Chenming, analista militare a Pechino. La base militare cinese si trova infatti solo pochi chilometri a Nord-Ovest di Camp Lemonnier, dove sono di stanza 4.000 americani.