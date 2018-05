Autostrade: "Artigiano per un giorno" torna a Firenze dei Bambini

Roma, 3 mag. - Un giorno "da artigiano" è quello che Autostrade per l'Italia farà vivere a bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni nel quadro della manifestazione "Firenze dei Bambini", che inizia domani nel capoluogo toscano e terminerà domenica 6 maggio. Lo comunica la società del gruppo Atlantia, sottolineando che "per il quarto anno consecutivo Autostrade è partner della manifestazione organizzata dall'associazione Mus.E, alla quale partecipa portando a Firenze l'iniziativa Artigiano per un giorno".

All'Istituto degli innocenti, nella Bottega dei ragazzi, "prendono vita i laboratori manuali di introduzione alla legatoria, ceramica, pelletteria, profumeria e doratura del legno. Sotto la guida attenta di veri e propri maestri che reinterpretano in chiave contemporanea mestieri antichissimi, i piccoli 'artigiani' si cimenteranno in realizzazioni semplici ma uniche, come un quaderno, un profumo, un portachiavi o una piastrella di ceramica".

I laboratori dedicati ai più giovani "sono stati pensati da Autostrade per l'Italia per divertire e far apprendere loro il fascino e l'importanza del valore della manualità, della creatività e della tradizione grazie agli insegnamenti degli artigiani esperti".