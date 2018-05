Roma, 3 mag. - "Prepariamoci alla possibilità delle elezioni sapendo che una barca con due timoni non va avanti". Lo ha detto Andrea Orlando, intervenendo alla direzione del Pd.

"Abbiamo una carta in mano in meno e un doppio timone - ha aggiunto - abbiamo una carta in meno e prima di bruciarla in una trasmissione televisiva avrei verificato se ce ne fossero state altre, non l'avrei bruciata con leggerezza. Prima di andare a uno scenario che porta al voto avrei fatto una discussione qua dentro".