Tim, domani assemblea per cda: resa dei conti Vivendi-Elliott -2

Roma, 3 mag. - Per Elliott, che con questo punta a dare stabilità e a rassicurare i fondi, "non c'è un piano alternativo" a quello di Genish. Il fondo "intende far sì che Genish e la sua suadra di management siano nelle condizioni di massimizzare la creazione di valore derivante dal piano di Tim allineando la società alle best practice internazionali di corporate governance e dotando la società di un board indipendente". Per questo Elliott si è detto disposto a un ritorno al dividendo dopo il raggiungiomento dell'investment grade come chiede Genish e sulla rete ha espresso "fiducia nella capacità del management e di un board indipendente di valutare queste iniziative nell'interesse di massimizzare il valore per gli azionisti".

Il fondo americano tuttavia sostiene uno scoroporo della rete, la sua quotazione e la fusione con Open Fiber laddove per Genish e il suo piano la rete con Netco è un asset che deve restare al 100% di Tim e deve confluire più semplicemente in una entità legale a sé stante. Dalla vittoria di domani si potrà forse capire anche quale destino prenderà la rete visto che l'ingresso della Cdp in Tim è stato messo in relazione proprio alla volontà della politica di fonderla con quella di Open Fiber per una rete a banda ultralarga pubblica.

La posta in gioco, come ha detto proprio Vivendi, raccomandando gli azionisti a ponderare il voto, "è alta". Pena lo stallo della società e del suo piano industriale per un gruppo che di fatto è già fermo da oltre un anno bloccato dal rapporto conflittuale dei francesi con il governo italiano e con le authority specie dopo l'ingresso nel capitale di Mediaset con il 29,9% cui ha dovuto porre rimedio insieme anche alle prescrizioni sulla golden power per Tim.