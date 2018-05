Tim, domani assemblea per cda: resa dei conti Vivendi-Elliott

Roma, 3 mag. - La resa dei conti tra Vivendi ed Elliott sarà domani. Il gruppo francese che ha il 23,4% di Tim e il fondo attivista di Paul Singer che ha l'8,8% conteranno i voti in una assemblea che si preannuncia calda per vedere a chi spetterà la maggioranza del board. Gli azionisti sono chiamati infatti a rinnovare il consiglio di amministrazione dopo le dimissioni dei consiglieri francesi dello scorso 22 marzo che hanno fatto decadere l'intero consiglio. Due le liste che si scontreranno, quella di Vivendi e quella di Elliott per le quali sarà determinante il voto dei fondi che hanno rinunciato a presentare una loro lista per far convergere presumibilmente i loro voti su quella di Elliott. La Cdp, entrata in Tim con il 4,78% del capitale, sostiene i consiglieri presentati dal fondo americano che punta alla creazione di una public company e a un board di indipendenti da Vivendi, accusata di operare in "conflitto di interessi. La presenza dei soci in assemblea sarà alta anche domani e raggiungerà la stessa soglia, il 66% circa, raggiunta il 24 aprile quando i soci hanno votato per il bilancio e il rinnovo del collegio sindacale.

Per Vivendi la strada è in salita, ancor più dopo i guai giudiziari che vedono coinvolto il patron di Vivendi, Vincent Bollorè, che con la sua società è al centro di un'indagine in Francia legata ad alcune concessioni portuali in Africa. Ma nulla è scontato e certamente in un caso o nell'altro non mancheranno i colpi di scena dopo uno scontro duro a suon di dichiarazioni e finito poi in tribunale con la vittoria dei francesi. L'attuale capo azienda di Tim, Amos Genish voluto da Vivendi e primo nella lista francese in una recente intervista al Telegraph ha espresso forti dubbi sul fatto che possa portare avanti il piano industriale presentato a marzo nel caso di una vittoria della lista Elliott. Ma Elliott ha continuato a sostenere Genish e il suo piano anche nella sua ultima dichiarazione ufficiale dopo aver votato la sua cooptazione in cda lo scorso 24 aprile.

(Segue)