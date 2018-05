Mediobanca, Comune Milano e Cus sostengono il Rugby a Milano

Milano, 3 mag. - Insieme, il progetto del gruppo Mediobanca nato in collaborazione con il Cus Milano Rugby e il Comune di Milano per promuovere la pratica sportiva verso i minori appartenenti a fasce socialmente deboli e a rischio di esclusione, a pochi mesi dal suo lancio ufficiale ha festeggiato un primo traguardo: i nuovi campi da rugby e pallavolo presso l`oratorio Sant`Agnese di Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro.

All'inaugurazione delle strutture, che si è tenuta questo pomeriggio, hanno partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore allo Sport Roberta Guaineri, l'amministratore delegato del gruppo Mediobanca Alberto Nagel e una rappresentanza del Cus Milano Rugby. Il progetto triennale, partito lo scorso ottobre proprio dalla zona di Quarto Oggiaro, si rivolge agli alunni delle scuole primarie e secondarie situate in alcuni quartieri periferici di Milano. Nei prossimi anni le attività riguarderanno le aree di via Padova e di Baggio, coinvolgendo complessivamente fino a 1.500 bambine e bambini, ragazze e ragazzi, di età tra 8 e 14 anni.

L`attività, organizzata e gestita dal Cus Milano Rugby attraverso un team di educatori e tecnici qualificati coordinati da Diego Dominguez, prevede l`avvicinamento alle discipline di rugby, pallavolo e atletica leggera con interventi nelle classi di almeno tre istituti del quartiere di riferimento e l`organizzazione di corsi pomeridiani durante l`intero anno scolastico. È prevista l'assistenza di uno psicologo e di un responsabile medico e ai partecipanti vengono forniti i materiali necessari per le varie discipline.

"Da sempre - ha sottolineato Nagel - siamo vicini alle realtà locali in cui operiamo. Con il progetto Insieme rivolgiamo ancora una volta la nostra attenzione alla città di Milano e alle tematiche di inclusione sociale che la caratterizzano, in questo caso a sostegno delle nuove generazioni". Con il progetto Insieme il gruppo Mediobanca "conferma l'impegno a sostegno della pratica sportiva, che significa prima di tutto promozione del rispetto delle regole, dell`avversario e di una sana e leale competizione".

"Sono davvero felice - ha dichiarato Sala - di vedere che il progetto Insieme stia prendendo forma: i campi da rugby e pallavolo che inauguriamo oggi, a Quarto Oggiaro, ne sono la più bella e concreta testimonianza. Investire nello sport, e per di più in periferia, è certamente una sfida, ma anche e soprattutto un`opportunità: far crescere i giovani della nostra città in un ambiente stimolante e positivo, all`insegna dei valori che lo sport solo sa veicolare". Sergio Vicinanza, presidente del Cus Milano Rugby, ha commentato: "Siamo molto contenti del lavoro che è stato fatto. Il supporto con cui le famiglie del quartiere stanno accompagnando il progetto Insieme e l'entusiasmo dei partecipanti ai corsi di volley e rugby ci fanno essere molto fiduciosi sul futuro".