Roma, 3 mag. - "A me non convince la linea del pilota automatico: avevamo ragione, non ci hanno capito, continuiamo a dirlo e ci capiranno". Lo ha detto Andrea Orlando, intervenendo alla direzione del Pd.

"Perchè se anche Di Maio, Salvini o chiunque altro non mi chiedesse niente - ha aggiunto - io la domanda se devo riandare alle elezioni con la stessa agenda me la devo fare. O ripropongo i 100 punti così risparmio i soldi della tipografia?".