Europarlamento, scultura in sala stampa per Caruana Galizia

Bruxelles, 3 mag. - La famiglia della giornalista maltese Dafne Caruana Galizia, assassinata per ragioni ancora oscure ma verosimilmente legate alle sue inchieste sulla corruzione e sulle complicità nell'Amministrazione e a diversi livelli del potere nel suo paese, ha consegnato oggi al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, una scultura in legno raffigurante un pugno che racchiude una penna, per commemorare Dafne e simboleggiare la lotta per la libertà di stampa.

La famiglia ha voluto così ringraziare Tajani, unico responsabile politico dell'Ue che è stato invitato a partecipare alle esequie della giornalista maltese, e il Parlamento europeo, che le ha dedicato, su proposta del suo presidente, la sala stampa di Strasburgo.

In un breve incontro con la stampa, Tajani ha annunciato che la scultura commemorativa sarà installata nella sala stampa del Parlamento europeo a Bruxelles, dedicata a un'altra giornalista assassinata, la russa Anna Politkovskaya. "Non smetteremo mai di chiedere di fare piena luce sugli assassini e sui mandanti, e sulle motivazioni dietro l'omicidio", ha detto Tajani, ricordando che, con una risoluzione del 10 novembre scorso, l'Europarlamento ha chiesto "un'indagine internazionale indipendente" con "il pieno coinvolgimento di Europol".