Pd, Boccia: sinistra vince se è partito del lavoro non di Macron

Roma, 3 mag. - "Abbiamo predicato, sbagliando, l`autosufficienza del Pd perché abbiamo creduto di essere in un`altra dimensione della politica e della società. Abbiamo il dovere e la necessità di ripartire dagli ultimi e questo significa avere la forza di raccontare com`è cambiato il mondo con l`economia digitale ma partendo dai lavoratori con i braccialetti di Amazon, dai ciclofattorini, da coloro che fanno i lavori a cottimo". Così Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, intervenendo alla direzione Pd.

"Se ci limitiamo a parlare agli azionisti delle grandi multinazionali dimenticando i lavoratori - ha aggiunto - è inevitabile allontanarci dalle zone 167, dalle zone popolari, dai luoghi in cui c`è il risultato negativo della divaricazione sociale in corso. E pensare che i voti al M5S, un italiano su due dalle Marche in giù, sono legati solo alla promessa del reddito di cittadinanza è una banalità colossale, vuol dire non aver capito, ancora una volta il mondo in cui viviamo".