Usa, palazzo Trump Place a New York potrà rinunciare al nome

New York, 3 mag. - I residenti di un edificio di 46 piani nell'Upper West Side di Manhattan potranno decidere di rimuovere dalla facciata del loro palazzo la scritta Trump Place. Lo ha stabilito un giudice della Corte suprema dello Stato di New York, Eileen Bransten, respingendo il ricorso della Trump Organization che sosteneva che un accordo scritto obbligava i condomini a mantenere il nome del presidente americano, che è anche l'immobiliarista che ha costruito il grattacielo.

La decisione del giudice permetterà ai 377 condomini di votare e decidere se rimuovere la scritta. A gennaio il board del condominio aveva fatto richiesta al giudice, sostenendo che non ci fosse alcun obbligo di tenere il nome del presidente Usa. Due terzi dei residenti vorrebbero eliminarlo sostenendo che ha un effetto negativo sul valore dell'immobile: il costo è di 19.000 dollari per togliere la scritta e altri 23.000 per pulirne i segni.

Da quando Trump è stato eletto il valore degli immobili con il suo nome è sceso del 6,6% e decine di palazzi hanno fatto richiesta o hanno tolto la scritta.