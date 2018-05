Pd, Boccia: la linea dei renziani ci porta al voto

Roma, 3 mag. - "La posizione dei renziani del `no al confronto` con il M5S porta direttamente al voto e, paradossalmente, è lo stesso Renzi ad assecondare la richiesta di Di Maio di voto immediato. Se questa è la decisione dell`ex segretario basta dirlo e, spero ne siate tutti consapevoli, per poi assumervi la responsabilità dell`ennesimo passaggio politico sbagliato. Ovviamente, in questo caso, se si andrà al voto lo si farà dopo aver celebrato un congresso vero". Così Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, concludendo il suo intervento alla direzione Pd.