Royal Wedding, fratello di Meghan scrive a Harry: non la sposare

Roma, 3 mag. - Un calcio negli stinchi della futura principessa Meghan Markle è arrivato dal fratellastro, Thomas Markle Jr, il quale ha pensato bene di scrivere una lettera a mano per consigliare vivamente al principe Harry di lasciar perdere il matrimonio con la sorella attrice. Lo racconta oggi l'Independent.

Nella lettera, condivisa con il settimanale In Touch, il 51enne ha scritto: "Più si avvicina il tuo matrimonio reale, più diventa chiarissimo che è il più grande errore nella storia dei matrimoni reali". Tuttavia, ha aggiunto il parente serpente "non è troppo tardi" per evitare l'errore.

Thomas, che non vede la sorellastra dal 2011, ha il dente avvelenato. L'attrice americana, nonostante il padre l'abbia aiutata economicamente a dire del fratellastro, si è guardata bene di dall'invitare quel pezzo della sua famiglia alle nozze. Eppure, lamenta Thomas, ha invitato "completi estranei".

Secondo il fratellastro, Hollywood ha avuto un cattivo influsso su Meghan. "Sembra molto evidente che quel poco di fama di Hollywood le ha dato alla testa, l'ha cambiata in un'insensibile, superficiale, presuntuosa donna che si prende gioco di te e della tradizione della Famigli reale". Nonostante tutto questo, comunque, Thomas ammette che Meghan è "ancora mia sorella".

Non è la prima volta che Thomas Markle attacca pubblicamente la futura principessa. Lo scorso mese, parlando al Daily Mirror, ha affermato che Meghan ha "dimenticato le sue radici".