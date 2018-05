Siria, ispettori Opac riesumano corpi vittime di attacco a Douma

L'Aia, 3 mag. - Gli ispettori dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) riesumeranno alcuni corpi delle vittime nella città siriana di Douma nell'ambito delle indagini sul presunto attacco chimico del mese scorso.

Il direttore dell'Opac, Ahmet Uzumcu, ha precisato al Financial Times che gli ispettori hanno già raccolto oltre 100 "campioni ambientali" dall'inizio delle indagini, il 21 aprile scorso. Tuttavia, per avere ulteriori prove dell'uso di gas nell'attacco che, secondo medici e soccorritori, avrebbe ucciso più di 40 persone, stanno ora esaminando "le modalità per riesumare e prendere alcuni campioni biomedici".

"E' un processo molto delicato. Per questo sono molto cauti - ha aggiunto - anche se i nostri esperti hanno partecipato ad alcune autopsie in passato, questa sarà la prima volta che riesumiamo corpi". Uzumcu ha precisato quindi che potrebbe volerci un mese prima che la missione renda pubblico l'esito delle indagini a Douma.