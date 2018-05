Intesa Sanpaolo porta alla City 5 startup italiane

Roma, 3 mag. - Intesa Sanpaolo banca di riferimento per le startup italiane: l`Innovation Center porta a Londra 5 startup ad alto potenziale, i `campioni di domani`, per farle incontrare con incubatori e acceleratori britannici e stimolare la nascita di partnership internazionali.

Le cinque startup - informa un comunicato - sono Sal Engineering (droni e sensori per analisi di precisione sulla conformazione delle superfici terrestri, marine e aeree), Agricolus (applicazione cloud per precision farming, dalle previsioni meteo al monitoraggio delle coltivazioni sia per scopi di fertilizzazione che per la tracciatura del prodotto fino al consumatore), Heartwatch (sistema video che monitora il battito cardiaco e la respirazione, con applicazioni sia domestiche che in corsie ospedaliere); Nurion (tecnologia motion-capture che attraverso sensori inseriti negli indumenti aiuta la riabilitazione dei pazienti davanti a monitor); Biofarm (tecnologia che permette la creazione del proprio orto domestico).

"Accompagniamo i `campioni di domani` in un percorso di crescita che passa attraverso il confronto e la collaborazione con realtà già consolidate e l`incontro con investitori italiani e internazionali" - afferma Mario Costantini, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center. "Smau rappresenta per Intesa Sanpaolo Innovation Center un partner importante nel supportare le aziende nell`Open Innovation, attraverso occasioni di incontro e confronto in Italia e all`estero con startup, università e centri di ricerca".