Pd, F.Boccia: fiducia a Martina solo se piena e senza condizioni

Roma, 3 mag. - "Credo che questa sia una giornata decisiva per la vita stessa della nostra comunità politica. Con questa franchezza avremmo dovuto fare una discussione chiara il 5 dicembre 2016 e un'altra ancora più franca e netta il 5 marzo 2018. In entrambi i casi, la maggioranza del partito che faceva capo a Renzi ha deciso di non decidere, di non discutere, di non consentire all'intera comunità politica del Pd di guardarsi allo specchio e ci siamo ritrovati in questa direzione. Mi auguro che si voti in maniera netta e chiara la fiducia a Martina senza condizioni, con la speranza che da quel momento fino al giorno dell'assemblea nazionale Martina insieme all'ufficio di presidenza del partito, non vengano delegittimati fuori dalle mura del partito". Così Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, intervenendo alla direzione del PD.

"Ho condiviso l'analisi netta e cruda di Martina fatta sulla sconfitta: i numeri sono spesso grigi e austeri ma molto più chiari delle parole e il dimezzamento del consenso degli elettori del Pd e dell'intero centrosinistra dal 2008 al 2018 non lascia spazio a interpretazioni", ha concluso.