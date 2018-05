Etiopia raggiunge accordi su gestione dei porti in Gibuti e Sudan

Roma, 3 mag. - Etiopia e Sudan hanno concordato oggi di sviluppare e gestire in modo congiunto Port Sudan, la città sudanese sul Mar Rosso.

L'accordo è stato raggiunto nel corso della visita a Khartoum del premier etiopico, Abiy Ahmed, arrivato nella capitale sudanese da Gibuti, dove ha raggiunto un'intesa che prevede la partecipazione di Addis Abeba alle infrastrutture portuali del Paese in cambio di azioni dell'Ethiopian Airlines e degli operatori etiopici del settore delle telecomunicazioni.

Senza sbocchi sul mare, l'Etiopia ha oggi nel porto di Gibuti il suo principale accesso marittimo per i suoi 90 milioni di abitanti. Come ricorda il sito etiopico Fana, Addis Abeba usa anche il porto sudanese come porta di ingresso per la sua zona settentrionale. Già l'ex premier Hailemariam Desalegn aveva espresso lo scorso anno l'intenzione di usare Port Sudan per il 50% delle necessità di importazione dell'Etiopia.

Questi due accordi arrivano dopo che Addis Abeba ha acquisito il 19% del porto di Berbera, in Somalia, nell'accordo firmato dalle autorità regionali del Somaliland con il colosso degli Emirati arabi uniti, DP World, che ne terrebbe il 51%.