NYTimes: utili +66% con effetto Trump, ma pubblicità digitale giù

New York, 3 mag. - Il desiderio dei lettori di essere sempre più informati sull'America di Donald Trump continua a sostenere i conti del gruppo che controlla il New York Times. Nei primi tre mesi del 2018, l'azienda editoriale ha visto un balzo degli utili del 66% e ha continuato a ridurre la sua dipendenza dagli introiti pubblicitari puntando sugli abbonamenti, in rialzo sin dall'elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

Mark Thompson, presidente e amministratore delegato di New York Times Company, ha spiegato in una nota che "quasi due terzi dei ricavi aziendali" sono stati generati dagli abbonamenti. Questi ultimi hanno aiutato a contrastare inserzioni pubblicitarie in ribasso: quelle su carta stampata hanno continuato a calare (-1,8% a 78,9 milioni di dollari), anche se al passo più contenuto dal terzo trimestre del 2015; quelle digitali invece hanno invertito rotta (-6% a 46,7 milioni di dollari). Quest'ultima flessione è dovuta a un "continuo calo delle pubblicità tradizionali su sito, che ha più che controbilanciato gli incrementi dei ricavi da pubblicità su smartphone". Questo trend negativo è visto continuare anche tra aprile e giugno per poi tornare in positivo dai tre mesi successivi. (Segue)