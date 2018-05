Milano, 3 mag. - "E` un`indecenza che una figura istituzionale si permetta di fare propaganda fascista. In campagna elettorale sono partiti con la razza bianca per poi passare a celebrare l`inesistente 'fascismo buono'. Ma quale 'fascismo buono', non riescono nemmeno a far arrivare i treni in orario. Magoni e Fontana farebbero meglio a scusarsi coi lombardi e iniziare a lavorare seriamente". Così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia.