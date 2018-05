Milano, 3 mag. - Chiusura in rosso per Piazza Affari che ripiega dai massimi toccati ieri, quando ha raggiunto livelli che non vedeva da ottobre 2009, sulla scia dell'andamento negativo delle Borse europee e di Wall Street. L'indice principale Ftse Mib ha ceduto lo 0,83% a 24.064 punti. Tra le blue chip maglia nera a Moncler (-3,95%), Ubi (-2,36%) e Fca (-2,32%). Piatta Telecom (-0,02%) alla vigilia dell'attesa assemblea sulla nomina del cda.