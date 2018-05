Bitcoin, Goldman Sachs verso apertura di una divisione trading

Roma, 3 mag. - Nonostante la maggior parte dei grandi istituti bancari si tenga ben lontano dal Bitcoin, definito dall'esponente della Bce Ewald Nowotny un puro "prodotto speculativo", la Goldman Sachs, forse il più famoso player della finanza internazionale, starebbe per aprire una divisione per il trading nella più famosa delle criptovalute. E' quanto scrive il New York Times, secondo il quale la banca, almeno inizialmente, non comprerà o venderà direttamente Bitcoin, ma utilizzerà le proprie risorse per scambi su contratti legati ai prezzi della moneta digitale.

Secondo il New York Times, la mossa di Goldman Sachs potrebbe portare a una legittimazion del Bitcoin e delle altre criptovalute. In ogni caso, il gruppo è in attesa del disco verde dei regolatori americani per poter offrire ai propri clienti servizi in questo settore.