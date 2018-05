Pd, Valiante: la relazione di Martina porta direttamente al voto

Roma, 3 mag. - "La relazione di Maurizio Martina, onesta nella sua impostazione politica e seria nei contenuti, porta in ogni caso ad una chiusura netta sia ai cinque stelle che al camuffato governo istituzionale con il centro destra. Se non c'è nulla di velato appare evidente che la direzione di oggi porta direttamente al voto anticipato". Lo dichiara Simone Valiante, ex deputato dem e componente della direzione nazionale, commentando i lavori della direzione in corso.

"Se non c'è qualcosa di non detto o se non c'è una partita diversa che si gioca su altri tavoli paralleli, e sarebbe poco serio, è evidente che è questo il messaggio che arriva dall'assemblea di oggi al Capo dello Stato", conclude Valiante.