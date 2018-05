Alcoa, sindacati: passi avanti ma nodo ammortizzatori sociali -2

Roma, 3 mag. - Sul fronte del piano industriale comunque dalla Fim si sottolinea come sia iniziata ad arrivare "qualche risposta" anche se per avere un quadro più definito "si dovrà aspettare giugno". Sia sull'obiettivo produttivo, che secondo Barca potrà essere fino a 150mila tonnellate ma arrivare anche a 180mila, sia sull'occupazione. Il piano Sider Alloy parlerebbe di 378 lavoratori più l'indotto ma "parlare di numeri definitivi non mi sembra corretto perché ne potrebbero servire alla fine anche più di prima".

Critiche dalla Fiom sulla velocità di implementazione del piano: "Non possiamo essere soddisfatti sui tempi - ha detto Rota - Sider Alloy non ha ancora scelto il main contractor che dovrà rimettere in moto lo stabilimento".

Qualche dubbio anche sulle modalità di partecipazione dei lavoratori al capitale. "Non abbiamo nulla in contrario che questa associazione possa percepire delle azioni, ci mancherebbe - ha aggiunto l'esponente della Fiom - abbiamo solo fatto alcuni rilievi sullo scopo dell'associazione. Quello di migliorare i diritti dei lavoratori, cosa che la Cgil fa bene da 100 anni. Poi bisogna pensare a strumenti di vigilanza in cui possano votare tutti i lavoratori anche quelli che non partecipano al capitale".

La tabella di marcia del tavolo prevede che i sindacati consegnino entro l'11 maggio i loro pareri sulla partecipazione al capitale dei lavoratori per poi vedersi il successivo 16 maggio per discuterne. La prossima settimana dovrebbe essere chiuso anche l'accordo con Invitalia per il quale si attende in parere della Corte dei Conti mentre entro il 31 maggio Sider Alloy dovrebbe fornire ulterori dettagli sul piano.