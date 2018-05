Alcoa, sindacati: passi avanti ma nodo ammortizzatori sociali

Roma, 3 mag. - Preoccupazione dei sindacati per il l'erogazione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dello stabilimento ex-Alcoa di Portovesme. Nel corso del tavolo al Ministero dello sviluppo economico i rappresentanti sindacali hanno lanciato un appello a fare presto al governo.

L'Esecutivo ha annunciato un decreto per rifinanziare il capitolo degli ammortizzatori sociali di tutte le 16 aree di crisi complesse (che comprendono ad esempio anche gli stabilimenti ex-Lucchini di Piombino) ma secondo gli esponenti sindacali questo potrebbe portare ad un allungamento dei tempi di erogazione.

"Quella degli ammortizzatori sociali è l'unica nota negativa del tavolo - ha sottolineato Rino Barca della Fim Sardegna - i lavoratori non hanno preso ancora il primo semestre e per il secondo mancano le risorse. C'è l'impegno a rifinaziare il decreto per le aree di crisi complesse sia per il secondo semestre che per il 2019 ma i lavoratori ad oggi non hanno ancora ricevuto il primo e si rischia così di arrivare a fine anno. Sarebbe un disastro per delle famiglie che già vengono da un periodo difficilissimo".

Per Mirco Rota della Fiom c'è "massima preoccupazione per gli ammortizzatori sociali. L'impegno del governo ad utilizzare non misure specifiche ma un finanziamento generale di tutte le 16 aree complesse da un lato va bene ma può portare a tempi troppo lunghi. Abbiamo chiesto al governo di fare presto".(Segue)