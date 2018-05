Roma, 3 mag. - Un primo trimestre con risultati molto positivi per la Ferrari. Lo ha affermato l'amministratore delegato Sergio Marchionne in una conference call con gli analisti finanziari. "Siamo incredibilmente felici per i risultati del primo trimestre - ha sottolineato Marchionne - sono buoni risultati in linea con le nostre ambizioni. Stiamo andando nella direzione giusta, non ci sono cattive notizie".