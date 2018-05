Di Maio: presto legge meritocratica per sostituire direttori Rai

Roma, 3 mag. - "Nelle ultime ore abbiamo saputo che sono di nuovo partite le richieste ai Tg RAI di fare servizi contro di noi. Negli ultimi 50 giorni ci avevano trattato con i guanti bianchi perché avevano paura che andassimo al Governo e sostituissimo i direttori. Lo faremo molto presto grazie a una legge finalmente meritocratica". Lo scrive il capo politico di M5s, Luigi Di Maio, in una lettera inviata ai parlamentari pentastellati ieri.

"Non dobbiamo avere paura dei loro servizi in mala fede: ci hanno attaccati per 5 anni, eppure abbiamo vinto a Roma, Torino e siamo arrivati quasi al 33%. E lo spirito che ha animato le nostre battaglie crescerà sempre di più", aggiunge.