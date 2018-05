Magoni: fascismo ha fatto cose buone. Sala: parole inappropriate

Milano, 3 mag. - Le parole dell'assessore al Turismo della Regione Lombardia Lara Magoni, che su Facebook in un post pubblicato il 1° maggio scorso invitava a "non rinnegare ciò che di buono è stato fatto dal fascismo" in riferimento alle "leggi che tutelano i lavoratori" che "nascono proprio TUTTE dal fascismo" sono "totalmente inappropriate" secondo il sindaco di Milano Beppe Sala. "Sarà Fontana che capirà cosa deve fare, certamente sono già un paio di assessori della sua giunta, De Corato e la Magoni, che parlano in totale libertà" ha detto il sindaco commentando il post dell'assessore Magoni a margine della presentazione delle Olimpiadi degli oratori.

Rispondendo al presidente Fontana, che ha commentato le parole dell'assessore della sua giunta dicendo che si tratta di valutazioni personali, Sala ha aggiunto: "Stiamo parlando di politica, non di altro, quindi certo che riguardano la giunta. Non sono certamente queste le cose che non faranno andare d'accordo me e Fontana perchè è chiaro che collaboreremo per l'interesse dei cittadini. Mi pare che in particolare queste ultime affermazioni siano quasi non commentabili".