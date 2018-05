Sace: 50 pmi incontrano turca Imm, opportunità per 2,75 mld

Milano, 3 mag. - Sace (gruppo Cdp) ha organizzato oggi a Milano il primo incontro di business matching tra la Imm (Istanbul Metropolitan Municipality), la maggiore delle trenta municipalità metropolitane e principale centro economico e finanziario della Turchia, e circa 50 imprese italiane attive nel settore delle infrastrutture, interessate alle opportunità offerte dal piano strategico di Imm, che prevede 2,75 miliardi di euro di investimenti.

Irappresentanti di Imm, riferisce un comunicato, hanno presentato nel dettaglio il piano strategico della società, mentre i rappresentanti di Sace Simest hanno presentato gli strumenti assicurativo-finanziari del polo dell`export e dell`internazionalizzazione del gruppo Cdp, utili a sviluppare in sicurezza il business in Turchia. All'evento è intervenuto anche il responsabile dell`ufficio Ice in Turchia, Aniello Musella, offrendo linee guida pratiche per muoversi su questo mercato. L`incontro di oggi rientra in Push Strategy, il programma avviato con il nuovo piano industriale attraverso cui Sace fa da apripista all`export italiano in mercati ad alto potenziale.

Nell`ambito di questo programma, Sace ha garantito alla società turca una linea di credito da 100 milioni di euro destinata al finanziamento del suo piano investimenti da 2,75 miliardi di euro, che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali nella città di Istanbul (inclusa la costruzione della linea ferroviaria metropolitana Eminönü-Alibeyköy) e di altri progetti nel settore dello smaltimento rifiuti/waste to energy e del trattamento acque, con l`obiettivo di "spingere" l'assegnazione di commesse - in questo e altri progetti - a pmi italiane che, da sole, difficilmente riuscirebbero a entrare in contatto con una realtà come Imm.

Attraverso questo programma, per favorire l`acquisto di beni e servizi italiani o rafforzare rapporti commerciali esistenti, Sace mette a disposizione di importanti controparti estere linee di credito a medio-lungo termine (fino a 10 anni) a un tasso competitivo e crea occasioni di business matching tra le aziende beneficiarie del finanziamento e le potenziali fornitrici italiane (spesso pmi che, da sole, non riuscirebbero a intercettare la domanda di grandi gruppi esteri). Le risorse allocate a questa operatività dal piano industriale ammontano a 4,5 miliardi di euro.