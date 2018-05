Di Maio: non siamo poltronari, ora nelle piazze e in tv

Roma, 3 mag. - "Insieme a Danilo e Giulia e a tutti voi che ci avete sempre sostenuto, abbiamo cercato fino alla fine di dare un Governo che offrisse finalmente soluzioni a questo nostro martoriato Paese. Che è il motivo per cui nel 2012 mi sono candidato la prima volta. Ora la palla passa a loro". Lo scrive il leader M5s, Luigi Di Maio, in una lettera inviata ieri a tutti i parlamentari pentastellati.

"Nei prossimi giorni - annuncia - parleremo con i cittadini nelle piazze e in tv (stasera sarò ospite da Vespa). Avevamo creduto che i partiti, con tutte le batoste che hanno preso in questi anni, avessero imparato la lezione e avessero capito che è finalmente arrivato il momento di dare delle risposte agli italiani, non alle coalizioni di forze politiche o alle segreterie. Invece il cinismo e l'arroganza hanno prevalso durante questi 55 giorni di tentativi".

"Dicono - sottolinea - che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. E' un'accusa che mi fa sorridere, perché se avessimo voluto le poltrone avremmo potuto accettare di fare un contratto con Berlusconi e avremmo avuto le 'nostre' poltrone al governo. E adesso vedremo chi sono i poltronari. Prepariamoci anche alla battaglia sui vitalizi, il primo risultato che possiamo portare a casa". (Segue)