Usa: primo detenuto di Guantanamo trasferito con Trump presidente

New York, 3 mag. - Gli Stati Uniti hanno trasferito il primo detenuto del centro di prigionia di Guantanamo da quando Donald Trump è presidente. Il Pentagono ha infatti annunciato che Ahmed Muhammed Haza al-Darbi, dichiarato trasferibile a febbraio, è tornato in Arabia Saudita, suo paese di nascita, dove sconterà il resto dei 13 anni di carcere a cui è stato condannato, scrive la Nbc.

Il cittadino saudita si dichiarò colpevole nel 2014 per un attacco terroristico di al-Qaida compiuto nel 2002 contro una petroliera francese al largo delle coste dello Yemen; in precedenza, aveva lavorato per Abd al Rahim al-Nashiri, la 'mente' dell'attacco terroristico nel porto di Aden contro la Uss Cole, una nave della Marina statunitense, su cui persero la vita 17 militari nell'ottobre 2000.

Il trasferimento riduce così la popolazione del centro di detenzione da 41 a 40 persone. La prigione fu voluta dal presidente George W. Bush dopo gli attacchi dell'11 Settembre per detenere le persone sospettate di terrorismo; Barack Obama ha cercato vanamente di arrivare alla chiusura della prigione, pur riuscendo a far scendere la popolazione da 242 a 41 persone, mentre Donald Trump ha detto di volerla tenere aperta e di voler ampliare le sue operazioni.