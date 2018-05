Ue, studenti romani eurodeputati per un giorno, il 7 maggio a Roma

Roma, 3 mag. - In una vera e propria simulazione della plenaria del Parlamento europeo, gli studenti di alcune scuole romane saranno eurodeputati per un giorno, il prossimo 7 maggio, e si sfideranno in una gara di oratoria per convincere una giuria di politici e giornalisti sulle loro proposte di modifica di alcuni articoli della strategia dell`Unione europea per la gioventù.

Con questa iniziativa torna il progetto New Generation EP, promosso dall`Ufficio di collegamento dell'europarlamento in Italia, teso a fornire ai giovani una maggiore informazione sul ruolo e sul funzionamento del Parlamento europeo.

Come si precisa in un comunicato, la simulazione della plenaria, con relativa premiazione degli studenti vincitori, si terrà il 7 maggio a partire dalle ore 16presso il Teatro della Cometa via del Teatro Marcello, 4 a Roma.(Segue)