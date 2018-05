Brunetta: il governo non c'è, torna l'incubo spread -2

Roma, 3 mag. - "Ancora più drastico - sottolinea Brunetta - il giudizio del commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici, il quale ha dichiarato che gli sforzi strutturali fatti dall'Italia per il 2018 sono letteralmente stati 'pari a zero', in risposta a chi gli chiedeva se l'Italia avesse fatto lo sforzo di aggiustamento pari allo 0,3% che la Ue aveva chiesto al governo. Quello di Moscovici è un giudizio lapidario sull'operato del Governo Gentiloni e del suo ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, che nell'ultimo anno ha pensato più a fare campagna elettorale per se stesso che a sistemare i conti pubblici italiani".

"In attesa del giudizio di maggio della Commissione sul Def, che a questo punto ci attendiamo essere particolarmente negativo, c'è solo da augurarsi che si formi al più presto un governo guidato dal centrodestra, in grado di riprendere subito in mano la disastrosa situazione in cui gli ultimi governi di centrosinistra hanno lasciato l'Italia", conclude l'esponente di Fi.