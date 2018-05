Brunetta: il governo non c'è, torna l'incubo spread

Roma, 3 mag. - "La pazienza dei mercati finanziari nei confronti dell'Italia sta per finire. Anche la Commissione Europea, presentando le sue previsioni di primavera, ha lanciato l'allarme sui possibili rischi per il nostro Paese derivanti dal persistente stallo politico che si è venuto a creare dopo le elezioni dello scorso 4 marzo". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"L'incertezza politica - osserva - è diventata più pronunciata e, se continuasse, potrebbe rendere i mercati più volatili e avere conseguenze sui premi di rischio" ha scritto la Commissione, dove la volatilità del mercato è sinonimo di spread in aumento sui nostri titoli di Stato. Nello stesso documento, Bruxelles prevede un futuro a tinte fosche per l'Italia, che resta il 'fanalino di coda' d'Europa per la crescita, la più bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito. Il Prodotto interno lordo italiano nel 2018 crescerà del +1,5% per poi rallentare al +1,2% nel 2019, ben al di sotto della previsione appena presentata dal Tesoro nel Documento di Economia e Finanze". (Segue)