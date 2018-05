Roma, 3 mag. - "Mi è chiaro che una parte importante delle riflessioni che ho provato a proporvi non possono trovare una risposta compiuta solo nella discussione di una direzione. Sento come tanti altri il bisogno di uno sforzo congressuale nei tempi giusti capace di andare in profondità e di non rimanere in superficie". Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, intervenendo alla Direzione nazionale