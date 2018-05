Fedriga: sbagliato fare governo contro le scelte dei cittadini

Trieste, 3 mag. - "Mi auguro che i risultati ottenuti in regione vengano ascoltati anche a Roma". Lo ha dichiarato il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggi a Trieste, in merito alla formazione del nuovo governo. "Con le elezioni del 29 aprile - ha aggiunto - è stata ribadita con ancora più forza l'esigenza di un cambiamento che ha premiato in particolare il centrodestra e soprattutto la Lega; il voto in Fvg è stato primariamente per cambiare questa regione, ma in quel voto c'è stato anche un segnale di carattere politico, che spero venga tenuto in considerazione, anche perché - ha concluso - fare una scelta per il governo contro le scelte dei cittadini mi sembra sbagliato".