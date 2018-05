Roma, 3 mag. - "In questi due mesi ho provato a condurre il Pd, a praticare l'unità, rivendico questo impegno, per me la collegialità è un valore, costa tanta fatica". Lo ha rivendicato il reggente del Pd Maurizio Martina alla direzione Dem.

"Seguendo il mandato dell'ultima direzione - ha aggiunto - sempre unitariamente abbiamo affrontato tutte le consultazioni, con spirito unitario, ci siamo confrontati ma abbiamo trovato un punto unitario".