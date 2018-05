Martina: no a governo Di Maio, ma anche a governo centrodestra

Roma, 3 mag. - Nessuno nel Pd ha mai posto la questione di sostenere un governo Di Maio, ma allo stesso modo bisogna dire che non è pensabile "sostenere in qualche modo" un governo di centrodestra. Lo ha detto Maurizio Martina. "Il tema non è mai stato sostenere Di Maio premier, ma il tema non può neanche essere sostenere in qualche modo un percorso con Salvini, Berlusconi e Meloni".

Ha aggiunto Martina: "Non si è mai trattato di decidere con un sì o un no, non si è mai trattato di decidere di votare la fiducia a un governo Di Maio. Si trattava di lanciare una sfida politica e culturale sul terreno del cambiamento. Nessuna rinuncia ai nostri valori, alle nostre appartenenze".