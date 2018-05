Martina: rifondare il Pd con idee e risposte nuove

Roma, 3 mag. -"C'è bisogno di una rifondazione dell`analisi e del pensiero che è anche una gigantesca sfida culturale oltre che politica. Non è certo solo una questione italiana ma, come chiaro a tutti, è un tema che investe la sinistra e il campo progressista, in particolare in tutto il mondo occidentale. Serve davvero un nuovo inizio per questo progetto. Non tornare indietro e non andare oltre. Ma riprogettare per ripartire". Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, intervenendo alla Direzione nazionale.

"Serve - ha aggiunto - un suo ripensamento generale a partire da questioni essenziali: la democrazia rappresentativa e la crisi del rapporto tra politica e cittadini, una nuova idea dello sviluppo perché sia davvero equo socialmente e sostenibile, il ruolo dell`Italia in Europa e il suo protagonismo del mondo globale. E serve un ripensamento netto anche su come si fa partito. Su come si sta insieme. Su come ci si riconosce. Su come ci si confronta e si prendono decisioni dopo essersi ascoltati e confrontati con la voglia di costruire una risposta comune".