Martina: confronto Pd con M5s era sfida politica non rinuncia

Roma, 3 mag. - "Non si è mai trattato di decidere, con un sì o un no, se fare un`alleanza o votare la fiducia a un governo Di Maio. Si trattava di lanciare con il confronto una sfida politica e culturale diretta a quel movimento che tanto ha eroso il nostro consenso anche il 4 marzo. E sfidarli proprio sul terreno del cambiamento. Nessuna rinuncia ai nostri valori. Non una resa, ma un rilancio". Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, intervenendo alla Direzione nazionale.