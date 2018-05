Martina: rivendico mio impegno per unità e collegialità del Pd

Roma, 3 mag. - Maurizio Martina respinge le critiche, parla in direzione Pd e rivendica l'azione di queste settimane: "Ho provato a praticare l'unità, rivendico questo impegno. Per me la collegialità è un valore. Costa tanta fatica" ma serve a "costruire un punto di avanzamento che sia riconosciuto da tutti. Chiede a tutti che sia riconosciuto che non puoi avere tutto".

Aggiunge Martina: "Abbiamo affrontato tutte le consultazioni cui siamo stati chiamati con spirito unitario. Ci siamo confrontati al nostro interno, questa unità d'azione l'abbiamo condivisa con il gruppo dirigente, nel rispetto delle posizioni differenti".